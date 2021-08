"Avatar 2": Alles zu Starttermin, Cast und Handlung

Die Handlung

Einen Trailer gibt nach wie vor nicht, doch zumindest in groben Umrissen lässt sich die Handlung des zweiten Teils skizzieren: Jake Sully (Worthington) lebt seit vielen Jahren auf Pandora und hat sich dafür entschieden, sein menschliches Bewusstsein dauerhaft in den Avatar-Körper zu verlegen. Dadurch ist er der Anführer der Na'vis geworden und hat mit Neytiri (Saldana) eine eigene Familie gegründet.

Da die Kolonisations-Truppen der RDA nach Pandora zurückkehren, werden Jake und Neytiri gezwungen, die Flucht zu ergreifen. Colonel Miles Quaritch (Lang) wird wieder der brutale Gegenspieler sein.

Lang hielt bereits Einblick in alle künftigen Drehbücher und war vor allem vom fünften Film so gerührt, dass er beim Lesen in Tränen ausbrach, wie "Collider" berichtete. Tränen der Rührung sind erlaubt – es wäre nur dumm gewesen, wenn er sie etwa aus Zorn oder Schrecken über ein verpatztes Skript vergossen hätte.

"Avatar 2" sollte am 16. Dezember 2022 in den Kinos starten.

