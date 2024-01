Karriere vs. Kind

Die SciFi-Satire fokussiert sich auf das Dilemma zwischen Elternschaft und Karriereplanung. Vor allem Frauen finden sich hier in einem unlösbaren Seiltanz wieder, der nicht nur durch theoretische Diskussionen, sondern vor allem durch praktische Lösungsvorschläge beendet werden kann. "Baby to Go" liefert dazu eine ironische Tech-Zukunft, in der es scheinbar keine Probleme mehr mit der Mutterschaft gibt.

Die Hauptrollen werden von "Game of Thrones"- Star Emilia Clarke und "12 Years a Slave"-Schasuspieler Chiwetel Ejiofor gespielt. Beide sind hier in für sie eher ungewöhnlichen Rollen zu sehen, doch wir sind gespannt, wie sie als Paar miteinander harmonieren werden.

Wann erscheint "Baby to Go" im Kino?

"Baby to Go" erscheint am 11. Jänner in unseren Kinos.