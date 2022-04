Die Kandidatinnen und Kandidaten

Und diese Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich dem Experiment: Partyschlagersängerin und Profiboxerin Alicia (33) aus Buchholz (NI) will endlich den Richtigen finden, Geruch und Stimme sind ihr beim Heiratsexperiment am wichtigsten: "Wenn man jemanden nicht riechen kann oder die Stimme nicht mag, dann kann ich mir auch nicht mehr vorstellen." Die selbstständige Messehostess und Striptease-Tänzerin Yvonne (35) aus Hamburg (HH) hatte bis jetzt keine Beziehung, die länger als drei Jahren gehalten hat, will aber nicht mehr allein durchs Leben gehen - "Die Ehe ist für mich ein Zeichen, dass ich endlich bei jemandem angekommen bin."

Zu den weiteren Kandidatinnen zählen: Ivonne (51) aus Bad Berleburg (NW), Tina (41) aus Cloppenburg (NI), Aurora (33) aus Treuenbrietzen (BB), Isabella (36) und Josephine (34) aus Hamburg (HH), Tatjana (41) aus Elsdorf (SH), Josi (28) aus Köln (NW), Katharina (34) aus Gangelt (NW), Xenia (30) aus Dortmund (NW), Kathi (30) aus Reutlingen (BW), Sandra (35) aus Albstadt (BW) und Sabrina (36) aus Zürich (CH).

Der gebürtige Niederländer Gary (38) aus Le Landeron (CH) ist seit drei Jahren Single. Der Inhaber eines Elektronikmarkts lebt sehr bescheiden in einem Wohnwagen mit zwei Katzen, macht sich nichts aus großem Besitz und wünscht sich eine Frau, die ähnlich tickt. Livestreamer Amadeus (35) aus Saulheim (RP) ist seit acht Jahren Single. "Ich möchte nur dann heiraten, wenn ich die richtige Partnerin gefunden habe, um dann endlich eine Familie zu gründen."

Zu den weiteren Kandidaten gehören Andreas (30) und Ronny (36) aus Schwerin (MV), Thorsten (45) aus Weyhe (NI), Matthias (58) aus Angerstein (NI), Chris (30) aus Düsseldorf (NW), Daniel (35) aus Gelsenkirchen (NW), James (29) aus Petersberg (RP), Julian (28) aus Kassel (HE), Sören (26) aus Heppenheim (HE), Malte (42) aus Ehingen (BW), Labi (38) aus Freising (BY) und Thomas (38) aus Wörth/Erding (BY).