"The Circle" Staffel 2: "Finger weg!"-Star mit dabei

Streaming-Service Netflix bietet seinen AbonnentInnen ein Crossover, von dem niemand wusste, dass wir es brauchen: In der zweiten Staffel von "The Circle: USA" ist die ehemalige "Finger weg!"-Kandidatin Chloe Veitch aus Essex, Großbritannien dabei.

Bei der Show treten acht KandidatInnen gegeneinander an, um als beste/r "InfluencerIn" ein Preisgeld zu gewinnen. Wer am Ende am beliebtesten ist, geht mit 100.000 US-Dollar nach Hause.

Der Trailer verspricht bereits viel Strategie, Romantik und Konkurrenzkampf.