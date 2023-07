Neue Staffeln sind gesichert

Neben den neu entwickelten Formaten können sich die Fans auf weitere Staffeln altbekannter Formate freuen. So steht die 19. Staffel "Bauer sucht Frau" im Herbst bei RTL an. Zudem dürfen sich Dating-Fans auf zwei Ü40-Specials von "Take Me Out" mit Jan Köppen (40) freuen. Auch ein "Boys Boys Boys"-Special ist wieder geplant. Die XXL-Primetime-Ausgaben werden wieder von Chris Tall (32) moderiert und sind für Frühjahr 2024 geplant.

Nach Yeliz Koc (29) wird eine weitere Single-Dame in einer zweiten Staffel von "Make Love, Fake Love" (RTL+) Single-Männer testen, um den Richtigen zu finden. Zudem sind neue Staffeln von "Temptation Island", "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen", "Ex on the Beach" (alles RTL+) oder "First Dates Hotel" (VOX) gesichert.