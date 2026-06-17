Die RTL+-Reality-Show lockt acht Männer unter einem Vorwand nach Teneriffa - dort wartet die Abrechnung mit ihren Partnerinnen.

Das Rätselraten hat ein Ende: Monatelang gab es nur Andeutungen, jetzt ist klar, welches Format Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34) gemeinsam moderieren. Die beiden führen durch die neue RTL+-Reality-Show "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet". Engelhardt, die viele Jahre den Nachnamen ihres Ex-Mannes Paul Würdig (45) alias Sido trug, ist inzwischen wieder zu ihrem Mädchennamen zurückgekehrt. Ab dem 30. Juni stehen beim Streamingdienst zehn Folgen der neuen Show bereit, die über fünf Wochen hinweg jeweils als Doppelfolge erscheinen.

Aus "Bro Island" wird die Abrechnung Das Konzept lebt von einem Twist: Acht Männer werden mit dem Versprechen von Sonne, Luxusvilla und Partys nach Teneriffa gelockt - angeblich für eine Show namens "Bro Island". Doch dieses Format gibt es gar nicht. Nach der ersten Party folgt die Überraschung: Die Männer treffen auf ihre eigenen Partnerinnen, die genug haben "von leeren Versprechen, Ego-Trips, Kontrollverhalten, Eifersucht, fehlender Wertschätzung oder chronischer Unreife", wie es in einer Mitteilung des Streamingdienstes heißt. Während die Frauen in der Luxusvilla bleiben, ziehen die Männer in die sogenannte "Bro-Zone" - einen Trailerpark fernab von Pool und Komfort. Immer wieder treffen die Paare laut Mitteilung zu Aussprachen und unangenehmen Wahrheiten aufeinander. Auf dem Prüfstand stehen Kommunikation, Vertrauen, Loyalität und Ehrlichkeit - und die Frage, welcher "Bad Boyfriend" am Ende tatsächlich bereit ist, sich zu ändern.

Acht Paare auf dem Prüfstand Mit dabei sind acht Paare, von denen einige bereits Reality-Erfahrung mitbringen: Alenssia & Santino (Alenssia u.a. bekannt aus "Temptation Island", "Der Bachelor")

Angelika & Mirko (erstmals im Reality-TV zu sehen)

Natalia & Tyron (erstmals im Reality-TV zu sehen)

Alessandra & Antonio (Alessandra bekannt aus "Köln 50667")

Nasrin & Josh (bekannt u.a. aus "Temptation Island", "Make Love, Fake Love")

Jeje & Teezy (Jeje bekannt u.a. aus "Too Hot to Handle", "Love Island VIP"; Teezy bekannt aus "Ex on the Beach", "Are You The One – Realitystars in Love")

Michelle & Maki (bekannt u.a. aus "Das Sommerhaus der Normalos")

Larissa & Josua (Josua bekannt u.a. aus "Love Island VIP", "Are You The One? – Realitystars in Love")

"Ab da wird's ernst" Moderatorin Engelhardt verspricht dabei mehr als reines Trash-Spektakel. "Natürlich gibt es Drama, Tränen, Streit und jede Menge Emotionen. Aber wir gehen auch in die Tiefe. Die Männer werden gezwungen zuzuhören, statt nur zu antworten", wird sie in der Mitteilung zitiert. Selbst die lautesten Männer seien plötzlich ganz klein geworden. Kleinen beschreibt den Moment, in dem die Stimmung kippt, so: "Die Jungs denken erst: Geil, 'Bro Island', Männerurlaub, Party und eine gute Zeit. Aber dann kommt Charlotte und klärt alles auf. Ab da wird's ernst." Die Männer müssten sich fragen, ob sie wirklich so schlechte Partner seien - und ob sie bereit seien, etwas zu verändern. Für Kleinen ist es sein Moderationsdebüt, er bringt jedoch reichlich Reality-Erfahrung mit. Er nahm unter anderem an "Temptation Island" und der dazugehörigen VIP-Ausgabe, "Kampf der Realitystars", "Couple Challenge" oder "Ex on the Beach" teil. Auch Charlotte Engelhardt hat Einblicke in die Reality-Welt, sie moderierte bereits die Wiedersehensshows von "Prominent getrennt" und "Princess Charming". Zu weiteren TV-Auftritten zählen unter anderem Teilnahmen an "Let's Dance" oder "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" Erste Bekanntheit erreichte sie mit der Moderation der ProSieben-Formate "Do It Yourself - SOS" und "taff".