Benito Martínez Ocasio alias Bad Bunny (31) ist einfach nicht aufzuhalten. Musikalisch sowieso nicht, er war 2025 der am meisten gestreamte Artist bei Spotify weltweit und ist dieses Jahr bei der Halbzeit-Show des Super Bowl aufgetreten. Anfang des Monats schrieb Bad Bunny Grammy-Geschichte, als er als erster spanischsprachiger Künstler mit seinem Album "Debí Tirar Más Fotos" den Preis für das Album des Jahres gewann. Jetzt kann er den nächsten Meilenstein seiner parallel laufenden Schauspielkarriere feiern: Der Latin-Superstar bekommt seine erste Hauptrolle in einem Film .

Historisches Drama über seine Heimat Puerto Rico

Bad Bunny wird in "Porto Rico" die Hauptrolle übernehmen - das Projekt soll ein filmischer Liebesbrief an seine Heimat Puerto Rico werden. Regie führt der puerto-ricanische Rapper René Pérez Joglar, besser bekannt als "Residente".

Wie "Deadline" berichtet, wartet der Film mit einer hochkarätigen Besetzung auf: Viggo Mortensen, Javier Bardem und Edward Norton gehören zum Ensemble. Als Executive Producer ist außerdem Alejandro Iñárritu beteiligt, der unter anderem bei "Birdman" und "The Revenant" Regie führte.

Das Projekt befindet sich bereits seit 2023 in Entwicklung. Damals wurde es als historisches Drama angekündigt, das sich auf das Leben des Revolutionärs José Maldonado Román konzentriert. Bekannt unter dem Namen "Águila Blanca" (Weißer Adler) kämpfte Maldonado Román Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen die spanischen Kolonialherren auf der Insel und führte mehrere Aufstände gegen die damaligen Machthaber an.