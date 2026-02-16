Sony und PlayStation bringen "Helldivers" ins Kino: Das wissen wir bereits darüber.

Jason Momoa (46) haben es offenbar Verfilmungen berühmter Videospiele angetan. Wie nun bekannt wurde, übernimmt er die Hauptrolle in der geplanten Adaption des Videospiels "Helldivers". Der Actionstar steht laut "Variety" im Zentrum des geplanten Blockbusters von Sony Pictures und PlayStation Productions, der am 10. November 2027 weltweit in die Kinos kommen soll. Die Regie soll demnach Justin Lin übernehmen, der hauptsächlich als Regisseur hinter den Filmen der "Fast & Furious"-Reihe bekannt ist.

Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt Details zur Handlung von "Helldivers" wurden noch nicht veröffentlicht. Im Spiel, das die Grundlage für den Film bietet, geht es um eine Eliteeinheit von Soldaten - die sogenannten Helldiver - die gegen außerirdische Kreaturen kämpfen, welche den fiktiven Planeten Super Earth zu zerstören drohen. Welche weiteren Schauspieler neben Momoa in dem Film mitwirken sollen, hat Sony bislang nicht bekannt gegeben.

Nicht die erste Zusammenarbeit von Sony und Playstation "Helldivers" ist die jüngste große Kino-Zusammenarbeit von Sony Pictures und PlayStation Productions nach der Videospielverfilmung "Uncharted" aus dem Jahr 2022. Der Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg entwickelte sich mit weltweit 407 Millionen US-Dollar Einspielergebnis zu einem großen kommerziellen Erfolg. Im Fernsehbereich arbeiteten Sony und PlayStation unter anderem für den Sender HBO an der Emmy-prämierten Serie "The Last of Us" zusammen. PlayStation Productions ist einer Tochterfirma des Sony-Konzerns.

Momoa Garant für hohe Zuschauerzahlen Zuletzt stand Momoa gemeinsam mit Jack Black bereits für die Videospielverfilmung "Ein Minecraft Film" vor der Kamera, die sich zu einem echten Kassenerfolg entwickelte und fast eine Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte. Der für seine körperliche Erscheinung bekannte Schauspieler feierte seinen Durchbruch als Khal Drogo in "Game of Thrones" und festigte seinen Status als Hollywood-Größe anschließend mit dem Milliarden-Hit "Aquaman". Dieses Jahr wird er außerdem in der Fortsetzung von "Dune" als Schwertmeister Duncan Idaho zu sehen sein.