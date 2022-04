Der 28-Jährige Bad Bunny werde die Hauptrolle des Wrestlers El Muerto in einem gleichnamigen Film übernehmen, berichteten mehrere US-Branchenmedien am Montag (Ortszeit). Sony kündigte die Zusammenarbeit mit einem Überraschungsauftritt von Bad Bunny bei der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas an.

"Es ist erstaunlich, es ist unglaublich. Ich liebe Wrestling. Ich bin damit aufgewachsen, es zu schauen, und jetzt bin ich selbst ein Wrestler", sagte der Musiker laut "Entertainment Weekly" bei der Veranstaltung. El Muerto (dt. der Tote) ist eine Figur aus dem Marvel-Universum. Er ist besonders stark und ausdauernd. Seine Kräfte erhält El Muerto von einer besonderen Maske, die in seiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der Film soll laut Ankündigung im Jänner 2024 in die US-Kinos kommen.