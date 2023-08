Ursprünglicher Plan: Schwangere Midge im Kreissaal

Ursprünglich haben die Pläne in Sachen Post-Credit-Szene in "Barbie" aber anders ausgesehen. Das enthüllte nun Tom Clark, der als einer der vielen Kens im Film (im Hintergrund) zu sehen war. Sein aktuellster Instagram-Post zeigt viele verschiedene Szenen aus dem Film, darunter auch BTS-Bilder. Im dritten Slide versteckt sich ein Pic der eigentlich geplanten Post-Credit-Szene mit Helen Mirren und Emerald Fennell.

In der Szene hätte man Fenell als schwangere Midge gesehen, die bereits im Kreissaal angekommen ist und in den Wehen liegt. Mirren als Erzählerin wäre aus dem unsichtbaren Off getreten, um sich das erste (und einzige) Mal vor der Kamera zu zeigen. Höchstwahrscheinlich hätte sie einen weiteren ebenso zynischen aber auch liebevollen Kommentar zur Situation der Barbies in der pinken Welt abgegeben.