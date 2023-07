Kein Ideal ist wirklich ideal

Im fiktiven "Barbieland" herrscht ein Matriarchat, alle relevanten Funktionen in Politik und Berufswelt werden von starken Frauen gehalten. Ein starker Gegensatz zu der "echten", der unseren Welt, in welcher zwar nicht unbedingt jede, aber die überdeutliche Mehrheit an Machtpositionen von männlichen Personen ausgeführt wird. Der Film zeigt uns anhand von Überspitzungen, dass weder das eine, noch das andere Ideal tatsächlich einwandfrei ist – vor allem, wenn es beim Patriarchat gar nicht um Pferde geht.