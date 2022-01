Ivory Aquino ist selbst transgeschlechtlich

Was man allerdings sehr wohl weiß ist, welcher Star diese historische und verantwortungsvolle Figur darstellen wird: Schauspielerin Ivory Aquino ist selbst transgeschlechtlich und bisher hauptsächlich aus Serien bekannt, wie beispielsweise "When They See Us", "New Amsterdam", "FBI: Most Wanted" und "When We Rise". Man würde Aquino wünschen, dass ihr mit "Batgirl" der große Durchbruch gelingt.

In "Batgirl" sind außerdem Leslie Grace (als Barbara Gordon / Batgirl), J. K. Simmons (Commissioner James Gordon), Brendan Fraser (Firefly) und Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman) mit von der düsteren Partie.