Erster Trailer: Mit "Morbius" baut Sony sein Spiderverse aus

"Morbius" ist nach "Venom" der zweite Film von Sony Pictures, der auf einer Marvel-Figur aus dem Spider-Man-Universum basiert. Das Hollywood-Studio hält die Filmrechte an Spider-Man und allen Charakteren, die aus den Spider-Man-Comics stammen. Der von Oscar-Preisträger Jared Leto gespielte Michael Morbius tauchte erstmals im Jahr 1971 in "The Amazing Spider-Man #101" auf. Der Wissenschaftler entwickelt ein Heilmittel gegen die seltene Blutkrankheit, an der er selbst leidet. Allerdings verwandelt ihn das Mittel in einen lebenden Vampir, weshalb der Marvel-Charakter in den Comics auch "Morbius, the Living Vampire" heißt. Wie schon Venom begann auch Morbius als Bösewicht, wandelte sich aber später zu einem Anti-Helden.

"Morbius" kommt am 30. Juli 2020 in die heimischen Kinos. Hier ist der erste Teaser-Trailer: