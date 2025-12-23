An vielen Höfen liegt Erotik in der Luft - und das Wiedersehen beginnt bereits am Ende der Folge.

In der letzten regulären Folge von "Bauer sucht Frau" (Montag, 20:15 Uhr bei RTL, vorab auf RTL+) vor dem großen Wiedersehen liegt auffallend viel Erotik in der Luft. Michi (22) und Valentina (23) schlafen nach ihrem ersten Kuss in der letzten Episode bereits zusammen in einem Bett. Was darin passiert ist, bleibt unklar. Valentina verrät nur, dass ihr Bauer beim Kuscheln eingeschlafen ist.

Fußfetischismus, Zungenakrobatik und Poledance Daniel (34) und Jennifer (26) misten im Rinderstall aus. Ein Tier zupft dabei an Jennifers Hosenbeinen, Daniel steckt einem Bullen spielerisch die Faust in den Mund. Dies führt zu einem Fußfetischismus (stehen beide nicht drauf) und Zungenakrobatik im Allgemeinen. Später führt Jennifer Daniel in ihr leicht anrüchiges Hobby Poledance ein. Dabei trägt sie ein knappes Outfit, das der Bauer in seinem "Abendgebet beichten" will. Daniel springt mit einem sicherheitshalber mitgebrachten Fahrradhelm an die Stange. Er hätte lieber einen anderen Körperteil schützen sollen, denn er stößt sich die "Klöten" an. Doch seine Fruchtbarkeit sieht er nicht gefährdet. Im Gespräch werden Daniel und Jennifer ernster. Sie sprechen über Body Positivity und die Wichtigkeit, sich erstmal selbst zu lieben, bevor man sich einem anderen Menschen öffnen kann. Mangelnde Selbstliebe war für beide ein Problem in früheren Partnerschaften. Zum Ende ihrer Hofwoche öffnet sich Daniel nur vorsichtig. Er "darf behaupten", dass er ein Kribbeln im Bauch verspürt, sagt er im Einzelgespräch. Jennifer lehnt sich da schon weiter aus dem Fenster. Sie hat sich "verguckt". Bei ihrem Abschlussgespräch wäre die Gelegenheit für einen Kuss, doch Daniel ist das zu intim. Dieses wichtige Zeichen will er für einen privateren Moment aufsparen.

"Herzweh" bei zwei Höfen Simone (55) will die letzte Nacht mit Frank (58) im Freien verbringen. Sie schleppen ein Outdoor-Bett ans Lagerfeuer. Doch der Schlafanzug bleibt an, darauf besteht Simone gegenüber Nacktschläfer Frank. Nachts will Frank für Nachschub am Lagerfeuer sorgen, jedenfalls sägt er im Schlaf reichlich Holz. Sein Schnarchen sorgt bei Simone für eine kurze Nacht. Am nächsten Morgen machen sie ein "Cowboy-Frühstück" (Frank), sie braten Eier am offenen Feuer. Simone kann sich immer noch nicht ganz öffnen, wegen schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit. Frank schwört ihr Treue, kann damit die "erste Kette" von Simones Panzer sprengen. Als die Bäuerin ihren Herzbuben in den Bus setzt, verspüren beide "Herzweh". Herzweh wird auch Julia (27) bekommen. Sie ist in Michael (33) "ein bisschen verliebt", sie bezeichnet den Schafhalter als ihren "Traumtyp". Doch der Mann, der noch nie eine richtige Beziehung hatte, kann diese Gefühle nicht erwidern. Dass Julia beim gemeinsamen Puzzeln über Pläne fürs Wochenende und fürs Heiraten spricht, geht ihm zu schnell. Michael verspürt ein "schlechtes Bauchgefühl". Für eine Partnerschaft reichen seine Emotionen gegenüber Julia nicht. Und etwas zu erzwingen, macht für ihn keinen Sinn.

Erster Kuss ist im Busch bei Bastian und Kerrin Bastian (25) findet derweil Kerrin (28) beim Bankdrücken im garteneigenen Fitnessstudio "sexy". Nach dem Training überrascht er sie mit einem persönlichen Geschenk. Er brennt den Namen von Kerrins Pferd "Flachs" in eine Holzscheibe. Dessen Besitzerin ist gerührt und verpasst ihrem Bauern einen Kuss. "Da ist was im Busch", vermutet Bastian. Und tatsächlich will Kerrin über die Hofwoche hinaus bei ihm bleiben. Auch bei Christopher (31) und Pauline (25) gibt es ein Happy End. Zum Abschluss serviert die Vegetarierin dem Fleischfan Sushi - zum ersten Mal in seinem Leben. Der Bauer tut sich mit den Stäbchen schwer, ansonsten findet er Sushi okay: "Macht satt." Sein Lieblingsessen wird es aber wohl nicht werden. Das ist, wie wir aus einer vergangenen Folge wissen, Entenbraten. Jedenfalls hat Christopher auch nach dem Sushi nur Enten im Kopf. Er vergleicht die Beziehung mit Pauline mit dem Lebenszyklus des Federviehs. Im Moment seien sie als Paar gerade "geschlüpft".