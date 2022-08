"Beautiful Disaster": Trailer verspricht Romanze im "After"-Stil

Von den Machern der "After"-Filme

"Beautiful Disaster" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Jamie McGuire. Die Regie übernahm Roger Kumble, der bereits für romantische Hits wie "Eiskalte Engel" und "After we Collided" verantwortlich war. In einem Interview mit "Collider" sagte er: Ich hatte eine großartige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Dylan Sprouse in ‚After we Collided‘ und ich freue mich, mit Virgina Gardner zusammenzuarbeiten um ein weiteres beliebtes Buch auf die Leinwand zu bringen.“

Neben Gardner und Sprouse stehen Austin North, Libe Barer, Rob Estes undnd Brian Austin Green vor der Kamera.

Ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt, doch eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2023 ist äußerst realistisch.