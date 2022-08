Prequel und Spin-Off

Dass wir uns nach dem aktuellen Film aber nicht endgültig vom "After"-Universum verabschieden mussten, war schon länger bekannt. So soll zum einen ein Prequel zur Reihe kommen, das lose auf dem Buch "Before us" von Anna Todd basiert und von Hardins früherem Leben erzählt, bevor er Tessa kennenlernte. Aufgrund des Alters der Rolle wird Fiennes-Tiffin wohl nicht in seine Rolle zurückkehren.

Das Spin-Off wiederum spielt in der Zukunft und fokussiert sich auf die Liebeswirren im Leben von Hardins und Tessas Kinder, Emery und Auden, sowie ihrem Cousin Addy. Tessa und Hardin selbst sollen nur noch eine Nebenrolle spielen. Es bleibt abzuwarten, ob Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin dafür wieder in ihre Rollen schlüpfen werden.





