Privatsache Familie

Nach seinem letzten Rennen im Jahr 2006 in Monza - und vor seinem Comeback 2010 - widmete Schumacher sich unter anderem dem Pferdesport. "Das Hobby meiner Frau, Western-Reiten, fasziniert mich auch", erzählt er. Und er schwärmt nicht nur vom Reitsport: "Wir sind in jeder Phase unseres Lebens gleichberechtigt gewesen, deswegen harmoniert es schon seit über 20 Jahren", sagt Schumacher über seine Ehefrau. "Meine Frau war für mich schon immer die starke Frau an meiner Seite, die mir immer Rückhalt gegeben hat." In der Öffentlichkeit habe sie sich zurückgehalten, "weil das nicht ihr Ding" gewesen sei.

Die Doku-Serie "Being Michael Schumacher" ist ab 14. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen. Am Vorabend (28. Dezember) des zehnten Jahrestages seines tragischen Unfalls im französischen Méribel werden die fünf Teile ab 23:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.