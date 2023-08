Schwere Schicksalsschläge für Dalida

Orlando unterstützte seine Schwester bereits seit ihrer Kindheit in Kairo. Eine schwierige Aufgabe, da die Sängerin immer wieder persönliche Schicksalsschläge hinnehmen musste: So musste sie dreimal miterleben, wie Männer, die sie liebte, Selbstmord begingen. Zudem war sie in der Folge eines Schwangerschaftsabbruchs unfruchtbar.

Als Dalida ihrem Leben 1987 ein Ende setzte, versprach Orlando, sie unsterblich zu machen und sorgte beispielsweise dafür, dass in dem James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" einer ihrer Songs verwendet wurde. Bis heute arbeitet Orlando so an Dalidas posthumer Karriere und hält den Mythos Dalida am Leben.