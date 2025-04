Was für eine emotionale Woche für Quiz-Fans: Am 22. April jährte sich der Todestag von Klaus Otto Nagorsnik (1955-1924) - dem beliebten "Bibliothekar" aus "Gefragt - Gejagt" zum ersten Mal. Und einen Tag später, am 23. April, startet die neue Staffel der beliebten und quotenstarken Quizshow im Ersten. Doch damit nicht genug, am Samstag (26. April) steht auch noch Eltons (54) Abschiedsvorstellung in "Wer weiß denn sowas?" (Das Erste) auf dem Programm. Hier kommt ein Überblick über die beliebtesten Quiz-Formate im deutschen TV.

"Gefragt - Gejagt" (Das Erste, seit 2012) Moderation: Alexander Bommes Die Quizprofis: Sebastian Klussmann - "Der Besserwisser"

Sebastian Jacoby - "Der Quizgott"

Dr. Manuel Hobiger - "Der Quizvulkan"

Thomas Kinne - "Der Besserwisser"

Adriane Rickel - "Die Generalistin"

Annegret Schenkel - "Die Schlagfertige" Die Quizshow "Gefragt - Gejagt" startete 2012 im NDR und läuft seit 2015 im Ersten. Die Sendung wird Montag bis Freitag um 18 Uhr ausgestrahlt. Ein Kandidatenteam tritt gegen professionelle Quizjäger an. In der "Schnellraterunde" erspielen die Kandidaten Geld, das sie anschließend im "Einzelduell" gegen einen Jäger verteidigen müssen. Im anschließenden "Finale" gilt es, zusammen binnen zwei Minuten eine Frage mehr als der Jäger zu beantworten. Der Gewinn wird unter den Finalteilnehmern aufgeteilt. Promi-Specials werden zur Primetime ausgestrahlt.

"Wer weiß denn sowas?" (Das Erste, seit 2015) Moderation: Kai Pflaume Die Quizprofis: Bernhard Hoëcker

bis dato Elton - wer ihn ersetzt, ist noch nicht bekannt Die Quizshow "Wer weiß denn sowas?" wird seit 2015 im Wechsel mit "Gefragt - Gejagt" ausgestrahlt. Entsprechend läuft auch diese Sendung Montag bis Freitag um 18 Uhr im Ersten. Jeder Teamkapitän (Quizprofi) wird pro Sendung von einem Promi unterstützt. In zwölf Fragerunden, oft mit kuriosen Themen, wird geraten und kombiniert. Die Mischung aus Wissen und Unterhaltung macht den Reiz aus. Auch hier gibt es Primetime-Specials.

"Quizduell-Olymp" (Das Erste, seit 2015) Moderation: Esther Sedlaczek (seit 2022), Jörg Pilawa ("Quizduell", 2014-2022) Die Quizprofis: Marie-Louise Finck - "Quiz-Königin"

Thorsten Zirkel - "Quiz-Ass"

Prof. Eckhard Freise - "Professor Quiz" "Quizduell-Olymp" entwickelte sich 2015 aus dem "Quizduell" (2014) und läuft freitags um 18:50 Uhr im Ersten. Ein prominentes Rateteam tritt dabei gegen das Olymp-Team aus drei Quizprofis an. In mehreren Runden versuchen die Herausforderer, mehr Wissen und Taktik zu zeigen als die Profis.

"Wer wird Millionär?" (RTL, seit 1999) Moderation: Günther Jauch Eine Art Ur-Quizshow ist "Wer wird Millionär?". Bereits seit 1999 führt Günther Jauch durch die Sendung, die inzwischen montags um 20:15 Uhr in RTL ausgestrahlt wird. Die Kandidatinnen und Kandidaten beantworten bis zu 15 Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Bis zu vier Joker stehen jeweils zur Verfügung: 50:50-Joker, Publikumsjoker, Telefonjoker und Zusatzjoker. Es geht um eine Million Euro. Eine Besonderheit dieser TV-Show ist, dass der Kandidat, nachdem eine Frage vorgelesen wurde, noch aussteigen kann, ohne Geld zu verlieren. Außerdem gibt es verschiedene Specials und Motto-Sendungen.

"Die NDR Quizshow" (NDR, seit 2000) Moderation: Laura Karasek (seit 2022)

Jörg Pilawa (2014-2022)

Alexander Bommes (2013-2014)

Carlo von Tiedemann (2004-2012)

Ludger Abeln (2000-2004) Die "Die NDR Quizshow" startete nur ein Jahr nach "Wer wird Millionär?". Seither führt mit Laura Karasek nun die fünfte Moderatorin durch das Traditionsquiz. Die Sendung läuft sonntags um 22 Uhr im NDR. Fünf Kandidaten aus Norddeutschland kämpfen um den Titel "Leuchte des Nordens". In vier Runden müssen Wissen und Logik unter Beweis gestellt werden. Regionales Wissen spielt dabei eine besondere Rolle. Es gibt Primetime-Specials.

"Stadt - Land - Quiz" (SWR, seit 2011) Moderation: Jens Hübschen Ein weiteres bekanntes Regionalprogramm-Quiz heißt "Stadt - Land - Quiz". Die TV-Sendung wird seit 2011 samstags um 18:45 Uhr im SWR ausgestrahlt. Zwei Städte treten pro Sendung gegeneinander an. Die eine liegt jeweils in Rheinland-Pfalz, die andere in Baden-Württemberg. Vertreten werden sie durch zufällig ausgewählte Passanten. Der Moderator stellt die Fragen direkt vor Ort.

"Der Quiz-Champion" (ZDF, seit 2012) Moderation: Johannes B. Kerner (seit 2013)

Jörg Pilawa (2012) Und auch das ZDF hat eine beliebte Quizshow im Programm. "Der Quiz-Champion" wird seit 2012 in unregelmäßigen Abständen samstags zur Primetime ausgestrahlt. Zu Beginn mischte Mr. Quizshow Jörg Pilawa bei diesem Format ebenfalls mit. Die Show ist unterteilt in "Vorrunde", "Hauptrunde" und "Finalrunde". Ein Kandidat tritt gegen fünf prominente Experten in verschiedenen Wissensgebieten an - etwa Geschichte, Literatur oder Sport. Wer alle fünf schlägt, gewinnt 100.000 Euro.