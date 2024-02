Auch ein Silberner Bär gingen an eine französische Produktion

Der Große Preis der Jury (Silberner Bär) ging zwar an "Yeohaengjaui pilyo" ("A Traveler's Needs") des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo (63). Doch beim Preis der Jury (Silberner Bär) für "L' Empire" ("The Empire") von Regisseur Bruno Dumont (65) wurde es erneut Französisch. Nelson Carlos De Los Santos Arias (39) aus der Dominikanischen Republik wurde für "Pepe" mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

Der Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung ging an den Österreicher Martin Gschlacht (55) für die Kamera in "Des Teufels Bad" (The Devil's Bath) des Austro-Regie-Duos Veronika Franz (59) und Severin Fiala (39).