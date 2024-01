Veronika Franz und Severin Fiala haben sich seit ihrem Spielfilmdebüt "Ich seh Ich seh" als Spezialist:innen für abgründige Geschichten mit psychologisch genau fundiertem Hintergrund ausgewiesen. Nun meldet sich das österreichische Regie-Duo mit "Des Teufels Bad" zurück.

Die Geschichte wirkt zunächst wie ein Märchen aus dunkler Zeit – und dennoch basiert das Drama auf einem waren Fall. Was euch in diesem Ausflug ins Oberösterreich des 18. Jahrhunderts erwartet, deutet bereits der Trailer an: