"Sonic the Hedgehog 2", 31. März

Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey, 60) und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, ganze Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat.

Einschätzung:

"Sonic the Hedgehog" war ein Paradebeispiel dafür, dass es sich für ein Filmstudio lohnen kann, auf das Feedback der Fangemeinde zu hören. Denn als ein erster Trailer zum Streifen erschien, gingen die Anhänger angesichts der darin gezeigten Optik der traditionsreichen Videospielfigur umgehend auf die Barrikaden. Filmstudio Paramount reagierte auf die Kritik, überarbeitete das Design und verschob den Kinostart - mit Erfolg. Als Dank für die Kritikfähigkeit mauserte sich "Sonic" doch noch zum Überraschungshit, 320 Millionen US-Dollar spielte der Streifen an den weltweiten Kassen ein. Kein Wunder also, dass der Film, der zu einem gewaltigen Flop zu werden drohte, nun gar mit der Fortsetzung andüst.