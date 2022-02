Das Filmjahr 2022 hat nicht nur viele Blockbuster und Sequels zu bieten, sondern auch jede Menge queere Filme – also Filme mit Geschichten und Figuren, die sich außerhalb der heterosexuellen Matrix befinden.

Das ist wichtig, denn: Sichtbarkeit in Medien, besonders in Filmen und Serien, kann Leben retten. Vorm seelischen Verfall bewahren. Weil die Person vorm Bildschirm oder vor der Leinwand plötzlich weiß: Ich bin nicht alleine. Es ist okay, wie ich bin. Ich habe einen Platz in der Gesellschaft. In der Welt. Auf der Leinwand.

Die Zeiten, in denen SchauspielerInnen einen großen Bogen um queere Rollen machten, sind lang vorbei. Viele bekannte Leinwand- und Serien-Stars werden heuer in LGBTIQ-Filmen zu sehen sein, von Penelope Cruz bis hin zu Harry Styles und Josh O'Connor ("The Crown").

Die 10 besten queeren Filme 2022: