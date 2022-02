"The Batman": Darum raucht Colin Farrell als Pinguin nicht

Eigentlich gehört die Zigarette zur Figur des DC-Comic-Schurken Pinguin einfach dazu und Danny DeVito durfte bei "Batmans Rückkehr" einst unter Tim Burtons Regie in dieser Rolle auch fröhlich drauflosqualmen. In der zeitgemäßen Pinguin-Version von Colin Farrell in "The Batman" hat sich das allerdings geändert.

In einem Interview bei "Jake's Takes" hat sich der Schauspieler nun zu diesen rauchfreien Umständen geäußert.