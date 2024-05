Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 7. Mai 2024

20:15 Uhr, ZDF, Wie geht's, Deutschland?, Gespräch

Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit im Land, was bewegt die Menschen, was erwarten sie von der Politik? Deutschland ist reich - das Vermögen liegt bei rund 17 Billionen Euro. Und doch ist es ein "armes reiches Land": In kaum einem anderen Euro-Land ist die Ungleichheit größer. Wie steht es um die Chancengleichheit bei den Themen Bildung, Arbeit, Erben oder Wohnen? Zu diesen Fragen will Christian Sievers live in Berlin diskutieren - mit Menschen aus allen Bevölkerungsschichten sowie mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern von sieben der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien.