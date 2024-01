Auch wenn in Hollywood hunderte Filme pro Jahr produziert werden, erblickt ein Großteil der Filmprojekte nie das Licht der Welt. Seit 2005 gibt es die Black List, auf der die begehrtesten unverfilmten Drehbücher des Jahres gelistet werden. Ausgewählt werden diese von knapp 400 führenden Branchenpersöhnlichkeiten. In der Vergangenheit waren die Drehbücher von "Argo", "The Revenant" oder "Slumdog Millionaire" auf dieser Liste und wurden in der Folge zu Welthits. Insgesamt befinden sich 76 Drehbücher auf der Liste. Während man hier viele schräge Ideen geboten bekommt, befassen sich einige Geschichten auch mit der politischen Realität, die uns umgibt.

Wir haben uns 10 Projekte rausgesucht, die in den kommenden Jahren verfilmt werden könnten!