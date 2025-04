Doch die neue, am 10. April erschienene siebte Staffel von "Black Mirror" stellt nun auf viele Arten eine Rückkehr zu alter Form dar - und die eingangs erwähnte, legendäre Episode "USS Callister" wird in der neuen Season sogar direkt fortgesetzt.

Zuletzt schienen zahlreiche Fans der Netflix-Serie "Black Mirror" den Rücken zu kehren. Die 2019 und 2023 erschienenen Staffeln fünf und sechs stießen auf weit weniger Gegenliebe als frühere Ausgabe der dystopischen Sci-Fi-Show, hinter der als Serienschöpfer und Mastermind der Brite Charlie Brooker (54) steckt. An die Popularität weiter zurückliegender Episoden wie der mit vier Emmys prämierten "Star Trek"-Parodie "USS Callister" aus dem Jahr 2017 kam die zuvor umjubelte Anthologie-Serie schlicht nicht mehr oder lediglich noch in Einzelfällen heran.

Zur Erinnerung: Die Handlung von "USS Callister" aus Staffel vier

Es war eine jener typischen, bitterbösen "Black Mirror"-Ideen. In der Episode "USS Callister" fand sich Programmiererin Nanette Cole ("The Penguin"-Star Cristin Milioti) in einer veritablen Albtraumwelt wieder - an Bord des Raumschiffs aus dem Titel, der USS Callister, die in vielem dem legendären Serien-Vorbild USS Enterprise aus "Raumschiff Enterprise" nachempfunden war.

Computergenie und Firmenchef Robert Daly (Jesse Plemons, "Breaking Bad"), der Erfinder des beliebten Multiplayer-Spiels "Infinity", hatte in der echten Welt die DNA seiner verhassten Angestellten heimlich gesammelt und so digitale Klone von ihnen erstellt, also vollkommen eigenständig denkende und handelnde virtuelle Individuen. Diese digitalen Klone lud er in die Online-Spielewelt von "Infinity" hoch.

Im Game verlieh er sich selbst noch gottgleiche Kräfte und quälte fortan die bemitleidenswerten Klone seiner Angestellten, die über keinerlei Möglichkeiten verfügten, sich ihm zu widersetzen. Er demütigte die Männer unter seinen Klon-Gefangenen und die Frauen waren ihm gefügig, bis er sich in Nanette mit der Falschen anlegte...