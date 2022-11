2. Tritt Shuri als Black Panther ab?

Eigentlich sieht es danach aus, als hätte mit Prinzessin Shuri eine würdige Nachfolgerin das schwarze Kostüm angelegt. Doch nachdem sie die Thronfolge von Königin Ramonda angetreten hat, bleibt ihr womöglich nicht mehr so viel Zeit zum Superheldinnen-Dasein. Jedenfalls erscheint zu der aus dem ersten Film bekannten Einweihungs-Zeremonie nicht Shuri, sondern Krieger M'Baku wurde von ihr geschickt. Deutet das womöglich darauf hin, dass im nächsten Teil dann wieder ein Mann die "Black Panther"-Maske aufsetzt?

Darstellerin Letitia Wright hatte sich immerhin als bekennende Impfgegnerin bei vielen Fans unbeliebt gemacht und dadurch auch Disney in eine unangenehme Situation gebracht. Denkt man bei dem Konzern also daran, die Schauspielerin in künftigen MCU-Filmen nur noch in einer Nebenrolle oder gar nicht mehr auftreten zu lassen?