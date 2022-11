8. Mutanten im MCU

Als Namor seine Herkunftsgeschichte erzählt, fällt auch das bedeutungsschwere Wort Mutanten. Damit wurde der bisher dritte Hinweis auf die Existenz dieser Personen mit besonderen Kräften im Rahmen des MCU gegeben.

Zunächst hat die Rückkehr von Professor Charles Xavier in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf die X-Men verwiesen, später erhielten wir in der Disney+-Serie "Ms. Marvel" eine Mutanten-Erklärung für die Entwicklung der Hauptfigur zur Superheldin.