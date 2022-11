"Black Panther: Wakanda Forever": Fünf Fragen zur Marvel-Fortsetzung

Ist Namor ein Mutant?

Bei Namor handelt es sich nach Kamala Khan/ Ms. Marvel (Iman Vellani, 20) aus der Disney+-Serie "Ms. Marvel" um den zweiten Mutanten im MCU. Er kann sowohl an Land als auch unter Wasser atmen, besitzt übermenschliche Stärke und Schnelligkeit und - dank Flügeln an seinen Fußgelenken - sogar die Fähigkeit zu fliegen. Außerdem ist er circa 500 Jahre alt.

Zuschauer von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" werden sich jedoch an den von Sir Patrick Stewart (82) dargestellten Professor Charles Xavier erinnern, der auch ein Mutant ist. Diese Szene spielt aber in einer anderen Dimension, die Erde-838 heißt. In der Marvel-Hauptdimension, in der die allermeisten bisher im MCU gezeigten Geschichten spielen, ist Namor erst der zweite Mutant.