"Blacklight": Trailer zu neuem Actionfilm mit Liam Neeson

Liam Neeson als ewiger Actionheld

Seit dem Erfolg von "Taken" im Jahr 2008 hat sich Liam Neeson als einer der größten Actionhelden in Hollywood etabliert. Nachdem er zwei Fortsetzungen zum Film drehte, kündigte er mehrfach seinen Rückzug aus dem Genre an, doch dreht bis heute einen Actionfilm nach dem anderen.

Neeson ist bereits 70 Jahre alt, aber macht, wie man im Trailer sieht, noch immer eine gute Figur. Im Zentrum des Films steht wieder einmal die Entführung eines Familienmitglieds, wobei es diesmal nicht nur die Tochter, sondern auch die Enkelin trifft. Neben Neeson sind Aidan Quinn als FBI-Präsident und Emmy Raver-Lampman als die mutige Journalistin Mira Jones zu sehen.

Ein Kinostart ist für Österreich noch nicht bekannt.