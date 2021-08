Die 9 besten Plansequenzen in Actionfilmen

Batman ist einer der wenigen Superhelden, der keine Superkräfte hat. Im Grunde ist er ein extrem reicher Mann, der sich die neuste Waffentechnologie zulegt, um auf Verbrecherjagd zu gehen. Neben seinen Gadgets ist er jedoch auch einer der besten Nahkämpfer der Welt.

Leider sieht man ihn selten in einem längeren Faustkampf, da er seine Feinde oft in nur wenigen Sekunden unschädlich macht. In "Batman vs. Superman" sieht man jedoch in einer ungeschnittenen Sequenz das ganze Können des eigenwilligen Superhelden. Sowohl mit, als auch ohne Waffen, macht er mit seinen GegnerInnen kurzen Prozess.