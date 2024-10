Am 23. Oktober stieg in München die Preisverleihung "Blauer Panther - TV & Streaming Award". Einstmals als "Bayerischer Fernsehpreis" bekannt, erhielt der Preis ab 2022 einen neuen Anstrich. Durch die Award-Show in der BMW Welt in München führten Moderationsallzweckwaffe Steven Gätjen (52) und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (41). Zwei der insgesamt 17 Preisträger in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und neu Social Media standen dabei bereits vorher fest: Modelmama Heidi Klum (51) sowie Kabarettist Dieter Nuhr (63), der den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (57) erhielt.