In “Crooks” kreuzen sich die Schicksale mehrere Gangster durch einen spektakulären Münz-Raub. Während Charly (Frederick Lau) so schnell wie möglich aus dem Coup aussteigen will, steht für Joseph (Christoph Krutzler) sein Leben auf dem Spiel. Die Handlung erstreckt sich über Deutschland, Österreich und Frankreich, wobei ein Abtauchen auch außerhalb der Ländergrenzen schwerer ist, als gedacht.