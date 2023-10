Warum verschwindet Elias Mannix?

Alles, was wir bis zum Staffelfinale gesehen haben, war eine Zeitschleife: Elias‘ Entscheidung, die Bombe zu zünden, löste eine Schleifenversion der Ereignisse aus, in der er in einer neuen Welt aufwächst, Commander Mannix wird und in der Zeit zurückreist, um Julian Harker zu werden, der die Grundlagen für die kommende Welt legt, einschließlich der Geburt seines Sohnes Hayden.

Indem er seine Entscheidung ändert und die Bombe nicht zündet, ändert Elias alles, was geschieht. Er reist nicht in die Vergangenheit, um sich als Harker auszugeben, er heiratet Polly nicht und bekommt seinen Sohn nicht, und so wird seine eigene Existenz ausgelöscht.