Zur Erinnerung

Dass alle sechs Kinder von Roderick Usher sterben werden, das wissen wir von Beginn an. Denn darum geht's in der Serie ja. In den einzelnen Episoden wird aber erzählt, wie sie ihr Ende finden. Davon erzählt Roderick in einer Rahmenerzählung dem Ermittler Dupin. Im Laufe dieser (anscheinend sehr detailgetreuen) Erzählung wird Roderick immer wieder von Visionen seines toten Nachwuchses gequält, was auch auf seinen mentalen Verfall hinweist. Gleichzeitig sind an diesem Abend verstörende Geräusche aus dem Keller des Usher-Hauses zu hören.