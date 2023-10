Lohnt sich die Serie "Bodies"?

Der deutsche Regisseur Marco Kreuzpaintner bewies bereits bei der Serie "The Lazarus Project" seine Vorliebe für Zeitanomalien – dort ging es um eine Geheimorganisation, die es schafft, die Zeit rückwärts ablaufen zu lassen (Grüße von "Tenet"). Was hat er nun aus "Bodies" gemacht? Die Serie verfügt über eine absolut faszinierenden Ausgangsidee, bei der natürlich alles von der Umsetzung abhängt.

So unterschiedlich wie die Rangbezeichnungen der vier Detectives lauten, so individuell sind auch ihre jeweiligen Ermittlungsmethoden, was zugleich vier Krimis in einer einzigen Serie ergibt. Dieser Mehrwert findet Ausdruck in verschiedenen Genres, die auch visuell deutlich voneinander abgesetzt sind und oft durch Split-Screen ineinander übergehen: Das reicht vom richtigen Sci-Fi-Thriller bis zur Geheimbund-Intrige im Sherlock-Holmes-Style.