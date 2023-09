Besetzung von "Bodies"

Zwei bekannte Netflix-Gesichter kehren mit "Bodies" zu dem roten Streamingdienst zurück: Shira Haas und Jacob Fortune-Lloyd. Erstere begeisterte in der Hauptrolle der Esther Shapiro in der Miniserie "Unorthodox", wofür sie für ihr ergreifendes Schauspiel eine Emmy-Nominierung erhielt. Fortune-Lloyd setzte all seinen Charme als Freund und Mentor von Beth Harmon in "Das Damengambit" ein.