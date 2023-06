Regisseur Savage hat einen Wunsch

Heißt das nun etwa, dass es tatsächlich einen zweiten Teil geben wird? Regisseur Rob Savage hat dazu in einem Gespräch mit "Filmstarts" Auskunft gegeben: "Ich denke schon, dass dies der endgültige 'Boogeyman'-Film ist. Dennoch würde ich gerne einen zweiten Film machen und die Geschichte weitererzählen..."

Er lässt also offen, ob sein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Für ihn ist das Überleben des Monsters auch symbolisch zu verstehen: "Jeder, der eine psychische Krise oder persönlichen Verlust durchgemacht hat, weiß, dass der Umgang damit ein ständiger Prozess ist. (…) Für uns war es wichtig herauszuarbeiten, dass es keinen klaren Sieg gibt, sondern ein Verständnis dafür zu schaffen, was tagtäglich getan werden muss, um diese Sache in den Griff zu bekommen (…)."

Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich "The Boogeyman" an den Kinokassen als so gewinnbringend erweist, dass eine Fortsetzung ins Auge gefasst werden kann.