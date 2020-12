Diese "Star Wars"-Filme und Serien hat Disney heute angekündigt

Rangers of the New Republic

Diese "Star Wars"-Serie ist der zweite "Mandalorian"-Spin-Off, der ebenso wie "Ahsoka" vom "Mandalorian"-Team Favreau und Filoni umgesetzt wird. Worum es in der Serie genau gehen wird, ist noch unklar. Der Titel lässt jedoch darauf schließen, dass im Mittelpunkt die in "The Mandalorian" bereits aufgetauchten "Space Rangers" der "Neuen Republik" stehen – die "New Republic" ist der schwache Nachfolger des Imperiums nach dem Fall des Imperators in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1993). Diese Regierung wird später – wie in den Kinofilmen der Sequel-Trilogie zu sehen war – von der First Order unterwandert und erneut in Bedrängnis gebracht.