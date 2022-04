"Bosch: Legacy"-Trailer: Harry Bosch wird zum Privatdetektiv

Boschs Tochter geht zur Polizei

Währenddessen versucht Boschs Tochter Maddie (Madison Lintz) bei der Polizei von Los Angeles Fuß zu fassen und tritt ihren Streifendienst an. Als Partnerin wird ihr Reina Vasquez (Denise Sanchez) zugeteilt, die sich als sehr entschlussfreudig und taff erweist.

Die neue Serie basiert erneut auf einem Werk von Bestseller-Autor Michael Connelly, dessen Roman "Die Verlorene" aka. "The Wrong Side of Goodbye" aus dem Jahr 2016 hier als Vorlage diente.

IMDb TV wird in Deutschland demnächst in Amazon Freevee unbenannt und ist in Form eines kostenlosen Streaming-Dienstes verfügbar. Daher ist "Bosch: Legacy" bald auch dort zu sehen, ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. In den USA und in Großbritannien erlebt die Serie jedenfalls am 6. Mai ihre Premiere.

Hier geht's direkt zur "Bosch"-Serie auf Amazon Prime!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!