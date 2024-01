"Boy Swallows Universe": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

Travis Fimmel hat als Hauptdarsteller in "Vikings" einen Welterfolg gefeiert. Nun ist er in "Boy Swallows Universe" an der Seite von "The Originals"-Star Phoebe Tonkin auf Netflix zu sehen. Die Coming-of-Age-Serie erzählt die spannende Geschichte eines Jungen, der sich auf dem Weg der Selbstfindung befindet. Nun fragen sich Fans, ob sie in Form einer zweiten Staffel mehr von Eli sehen werden.