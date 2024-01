Worum geht's in "In ewiger Schuld"?

Die Prämisse ist durchaus spannend und vielversprechend, wenn auch klassische Thriller-Materie: Die Ex-Army-Soldatin Maya Stern (Keegan) verarbeitet immer noch den Tod ihres Ehemanns Joe (Richard Armitage), der zwei Wochen zuvor brutal vor ihren Augen ermordet wurde (und aus gutem Hause stammt – etwas, das Mayas snobistische Schwiegermutter Judith (Joanna Lumley) sie nicht vergessen lässt). Zusätzlich zu diesem schlimmen Ereignis kommen nun auch Erinnerungen an ihre traumatischen Erlebnisse im Krieg sowie an den Mord an ihrer Schwester auf. Verständlich, dass Maya mit einer posttraumatischen Belastörungsstörung zu kämpfen hat.

Eines Tages jedoch kann Maya ihren Augen kaum glauben: Auf der (heimlich installierten) Nanny-Cam entdeckt sie Joe, der seelenruhig mit der gemeinsamen kleinen Tochter spielt. Aber sollte der nicht eigentlich tot sein? Natürlich setzt Maya sofort alle Hebel in Bewegung, um das Geheimnis zu lüften. Nur blöd, dass ihr niemand glauben mag – auch nicht der Polizeibeamte Sami Kierce (Adeel Akhtar), der die Morduntersuchung zu Joes Tod leitet. Der allerdings hat sowieso mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen – und schon sehr bald stellt sich heraus: Sami ist nicht der, der er zu sein scheint. Aber das ist in "In ewiger Schuld" ohnehin niemand, was nicht überrascht, da wir es hier schließlich mit einem Coben-Thriller und einer Netflix-Serie zu tun haben ...