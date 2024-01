"Boy Swallows Universe": Die wahre Geschichte der Netflix-Serie

Eli verkörpert Trent Dalton

Trent Dalton, der auch Journalist ist, schrieb in einem Blogbeitrag auf der Webseite des HarperCollins über seinen Roman: "Alles von mir ist hier drin. Alles, was ich je gesehen habe. Alles, was ich je getan habe. Jedes Mädchen, das ich an einem verregneten Schultag geküsst habe, jeder Faustschlag, den ich je gegegeben abe, jeder Zahn, den ich bei einer Straßenschlacht der Wohnungskommission verloren habe, und jeder fehlerhafte, konfliktreiche, manchmal sogar gefährliche Queenslander, dem ich je begegnet bin; als Sohn von zwei der unglaublichsten, schönsten und manchmal auch problematischsten Eltern, die ein Kind je haben kann."

"Es ist aus meinem wirklichen Leben", erklärte Dalton weiter und merkte an, dass Eli "vieles von dem tut, was ich auch getan hätte [wenn ich könnte]. Es war alles Wunschdenken." Hier wird deutlich, wie viel des Autors in der Netflix-Serie und ihrem Protagonisten Eli drinsteckt. "Boy Swallows Universe" erzählt also eine wahre Geschichte mit einem Hauch von "Was wäre, wenn...?".