Superlativen sind beinahe nicht zu vermeiden, wenn man über "Breaking Bad" (2008-2013) spricht: So gut wie in allen Rezensionen sind Termini wie "Meisterwerk", "TV-Meilenstein", "das beste TV-Drama in der Fernseh-Geschichte" oder "Perfektion in Serienform" zu finden. Und Recht haben all diese KriitikerIinnen:

"Breaking Bad" ist eine messerscharfe Charakter- und Gesellschaftsstudie, die "Breaking Bad" fünf Staffeln lang abliefert und dabei so viele dramaturgische Grenzen überschreitet, dass es am Ende keine mehr gab. Noch nie wurde ein moralischer Verfall so bitterböse und schonungslos eingefangen. Obendrein bietet die Serie intelligente Dialoge und klug eingearbeitete und sorgsam verwendete Metaphern, die es unaufdringlich schaffen, über die Serie und im besten Fall über das eigene Leben nachzudenken.

Mit "Better Call Saul" (2015-2022) sowie der Netflix-Eigenproduktion "El Camino: Ein Breaking Bad-Film" (2019) wurde das Universum bereits auf ebenso hohem Niveau erweitert und die Geschichte nach dem Serienfinale weitererzählt. Doch Fans wollen trotzdem noch mehr von Walter White, Jesse Pinkman und Co. Nun hat sich der Showrunner dazu geäußert.