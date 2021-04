Die 10 besten Drama-Serien auf Netflix

"Élite" (seit 2018)

Die drei aus armen Verhältnissen stammenden Jugendlichen Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) und Christian (Miguel Herrán) sind neu an der Eliteschule Las Encinas. Die reichen Kids machen ihnen das Leben schwer. Schließlich führt die soziale Schere zu einer weitreichenden Tragödie, die das Leben vieler SchülerInnen der Las Encinas für immer verändern wird.

Die höchst erfolgreiche spanische Netflix-Eigenproduktion ist Guilty Pleasure per excellence: Intrigen, Skandale, fesche Menschen und Sex in allen Nuancen und dazu noch en masse. Sofort ist man drin in der Welt der Las Encinas, der Sog setzt schnell ein und man kann sich ihm nicht mehr entziehen. Das Staffelgeheimnis und die Zeitsprünge erinnern an TV-Perlen wie "Big Little Lies" oder "How to Get Away with Murder".

Toll: "Élite" steigert sich mit der Zeit, wird immer verworrener und fesselnder. Zudem erweist sich der Thriller-Drama-Mix als vielschichtiger, pointierter und tiefgründiger als andere Teen-Soaps.

Kurz: ein Entertainment-Juwel, zur Abwechslung mal nicht aus den USA.

