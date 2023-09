Aaron Paul: So wenig bezahlt ihm Netflix für "Breaking Bad"!

Der Streik der Schauspieler:innen in Hollywood (gemeinsam mit dem Autor:innen-Streik) dauert nun schon viele Wochen an, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Vorwürfe, unter anderem: Film- und Streamingstudios bezahlen "kleine" Schauspieler:innen viel zu schlecht, von Ausbeutung ist die Rede. Auch die Arbeitsbedingungen seinen zudem verbesserungswürdig, um es mal nett zu formulieren.

Auch "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston war an vorderster Front dabei und wetterte in New York City vor allem gegen die geplante KI-Revolution im Film- und Serienbereich. Nun meldete sich auch sein ehemaliger Serienkollege Aaron Paul zu Wort – und teilte mit offenen Worten gegen Netflix aus.