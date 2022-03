"Bridgerton" Staffel 2: So unterscheiden sich Roman und Serie

2. Lady Danbury und die Sharmas

In der Serie übernimmt Lady Danbury die Aufgabe, den soeben aus Indien eingelangten Sharman-Halbschwestern den Weg in die Londoner High-Society zu ebenen, und führt sie sogar bei der Queen ein. Das alles passiert so nicht im Buch, aber da mit der Danbury-Darstellerin Adjoa Andoh eine sehr bezwingende Persönlichkeit in Erscheinung tritt, ist es nur logisch, ihr auch größeren Spielraum zuzugestehen.