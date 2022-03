"Bridgerton" Staffel 2: So wurden die Sex-Szenen vorbereitet

Sex-Szenen werden zur Tanz-Choreografie

In einem Gespräch mit "The Sunday Times" hat Bailey nun verraten, wie sich er und seine Film-Partnerin Simone Ashley auf derartige Szenen vorbereiten konnten. "Für einen Mann ist eine solche Szene wohl weniger bloßstellend und ich wollte absolut sicher gehen, dass sich Simone als Newcomerin wohlfühlt." Es werde außerdem bei "Bridgerton" nach wie vor Gewicht darauf gelegt, die Sex-Szenen aus einem weiblichen Blickwinkel zu zeigen.

Die Vorbereitung umfasste auch eine genaue Festlegung des Ablaufs der Szene und es wurde ein regelrechter Vertrag aufgesetzt, in dem die beiden erklärten, welche Körperteile vor der Kamera entblößt werden durften und in welcher Form die Berührungen stattfinden sollten. Zweifellos wurde auch in diesem Fall eine Intimitäts-Koordinatorin am Film-Set hinzugezogen.

Bailey stellt fest, dass sich nach all diesen Absicherungen der Dreh einer Sex-Szene dann geradezu "in eine Tanz-Choreographie verwandelt" habe.

Bald können wir uns davon überzeugen, wie dieser ganz spezielle Tanz-Unterricht in "Bridgerton" abgelaufen ist.

"Bridgerton"-Staffel 2 wird ab 25. März auf Netflix verfügbar sein.