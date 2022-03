"Bridgerton" Staffel 2: Was hat es mit den Widmungen auf sich?

Marc Pilcher

Zu Beginn des Abspanns der ersten Folge von Staffel 2 lesen wir "In Memory of Marc Pichler". Dieses Gedenken gilt einem britischen Hair-Stylisten und Make-Up-Künstler, der im September 2021 mit 53 an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung gestorben ist.

Während seiner 18-jährigen Tätigkeit in diesem Beruf arbeitete Pilcher an zahlreichen großen Serien und Filmen mit – unter anderem an "The Young Victoria", "My Week with Marilyn", "Downton Abbey", "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", "Suffragette", "Macbeth", "Beauty and the Beast", "Rogue One, Solo: A Star Wars Story" sowie "Judy and Mary Queen of Scots". Dank letzterem erhielt er auch eine Oscar-Nominierung.

Für seinen Beitrag zur ersten "Bridgerton"-Staffel durfte er noch kurz vor seinem Tod einen Emmy entgegennehmen.

Nicola Coughlan, die Darstellerin der Penelope Featherington, gedachte nach der Todes-Nachricht dem brillanten Haar-Künstler in einem Tweet.